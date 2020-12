Viele Schulen bleiben am Mittwoch geschlossen

Die Schließungen gelten ebenso für Kinderbetreuungseinrichtungen. „Dies sei mit den Bezirkshauptmannschaften und den Verantwortlichen vor Ort besprochen worden. Für alle Kinder und Jugendlichen, die trotzdem in die Schule sowie den Kindergarten kommen, ist eine entsprechende Betreuung organisiert“, sagt Bildungsdirektor Robert Klinglmair.



Folgende Schulen sind betroffen

- VS Flattach,

- VS Mallnitz,

- VS Obervellach,

- MS Obervellach,

- Bildungszentrum Lesachtal (Mittelschule mit Volksschulklassen),

- Musik-Mittelschule Kötschach-Mauthen,

- VS Kötschach-Mauthen,

- Nationalparkmittelschule Winklern,

- VS Winklern,

- VS Stall,

- VS Rangersdorf,

- VS Großkirchheim,

- VS Mörtschach,

- VS Heiligenblut (bis Freitag geschlossen)

- VS Weißensee,

- MS Dellach im Drautal,

- VS Dellach im Drautal,

- VS Dellach im Gailtal,

- VS Gundersheim,

- VS Kirchbach,

- VS Berg im Drautal,

- VS Greifenburg

- MS Greifenburg