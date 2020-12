Überfall auf 86-Jährige: Täter ausgeforscht

Am 29. Juni 2020 betraten unbekannte Täter unter dem Vorwand, Brot und Wasser zu benötigen, das Wohnhaus einer 86-Jährigen in Kalsdorf (Graz-Umgebung). Ein Täter schlich sich in das Schlafzimmer und entwendete Schmuckgegenstände. Als das Opfer dies bemerkte, stießen die Täter die Frau zu Boden und flüchteten. Kriminalisten forschten nun zwei rumänische Täter aus.