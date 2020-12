Ausstellung in Imst: Aktuelles von Elmar Peintner

Rund 16 Jahre ist es her, dass Elmar Peintner zuletzt mit einer Einzelausstellung in der Imster Galerie Theodor von Hörmann vertreten war. Umso erfreulicher, dass der Künstler seine neue Werkgruppe „Wetterfühlen“ erstmalig und endlich nach einigen Verschiebungen aufgrund von Covid-19 in der Galerie zeigt.