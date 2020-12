Sinkende Zahlen bei Neuinfektionen

Den zweiten Tag in Folge sind „nur“ 56 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit sind aktuell 1164 Personen im Burgenland an Corona erkrankt. An den Folgen einer Virusinfektion verstorben ist ein 89-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 125 an.