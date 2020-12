Konsel über Salzburg: „Bin extrem optimistisch!“

Trotz der sensationellen 0:1-Pleite bei der Admira am Wochenende sagt Michael Konsel über Meister Salzburgs Chancen auf den Aufstieg in der Champions League: „Ich bin extrem optimistisch. Atletico ist nicht unschlagbar. An einem guten Tag ist der Sieg gegen Atletico sicher möglich.“ Außerdem Themen in dieser Sendung: die Tabellenführung des LASK, Rapids 3:1-Sieg in Hartberg, das Malheur der Wiener Austria, der „Absturz“ der WAC-Eurofighter und Altachs Talfahrt (alles im Video oben).