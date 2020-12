LIVE ab 17 Uhr: Admira gegen Red Bull Salzburg

Die Admira muss angesichts ihrer misslichen Lage auf ein kleines Wunder hoffen. Beim jüngsten 2:3 gegen Hartberg schien man bereits am Weg zur Trendwende, die 2:0-Führung nach 19 Minuten hatte sich am Ende der Partie aber in ein 2:3 verwandelt. „Ich stelle mir die Frage, ob jeder täglich alles dafür gibt, damit wir erfolgreich sind“, tobte Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Goalie Andreas Leitner gelobte Besserung. „Wir sind vom Trainerteam an jedem Spieltag top vorbereitet. Doch wir Spieler müssen uns selbst an die Nase fassen, wenn wir den Matchplan dann aus unerklärlichen Gründen verlassen“, erklärte er.