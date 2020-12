Tiere sagen Dank - „Ares“

Und das gab’s: Ingrid Böhm und Siegfried Schwaiger - sie nahmen schon viermal einen Tierschutzhund auf, der letzte verstarb 2019 - meldeten sich nach der Abbildung in der Tierecke. „Wir spüren seine Dankbarkeit und verwöhnen ihn! Sogar seine Hüftprobleme haben wir mithilfe von Hanföl in den Griff bekommen.“ Nun heißt das Findelkind „Ares“ und darf sein Leben in Thalgau genießen.