Helene Fischer: „Habe Normalität sehr genossen“

Schlagersängerin Helene Fischer (36) hat ihre längere Auszeit für einige ganz alltägliche Dinge genutzt. „Ich mache natürlich meinen Sport“, sagte Fischer am Sonntagabend in der RTL-Sendung „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ mit Moderator Günther Jauch. Außerdem habe sie Zeit gehabt, öfters in der Küche zu stehen und viel zu kochen. Schon 2019 hatte sich die Sängerin („Atemlos durch die Nacht“) eine Auszeit genommen, die sie dann Corona-bedingt verlängerte.