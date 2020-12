Test-Zuckerl | Shopping-Sorgen | Grasser-Kampf

Test-Zuckerl: Nach den Pannen am Freitag wurden am Samstag von den Corona-Massentests in Wien, Tirol und Vorarlberg kaum noch Zwischenfälle gemeldet. Gleichzeitig begannen gestern auch die Tests bei den Lehrern, die heute fortgesetzt werden. Dabei war der Andrang offensichtlich größer als bei den allgemeinen Tests. Für deren Fortsetzung, die für Anfang Jänner ins Auge gefasst wird, denkt die Regierung nun über ein Bonus-System nach - man will mit „Zuckerln“ einen Anreiz zum Testen bieten. Die einfache Rechnung: Selbst mit großzügigen Gutscheinen wäre der finanzielle Aufwand weitaus niedriger als die bei einem Lockdown entstehenden Kosten. Da wird freilich noch heftig diskutiert werden, ob solche Belohnungen das richtige Mittel sind, um die Menschen zu überzeugen, sich testen zu lassen.