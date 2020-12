Familiendrama: Neffe noch nicht vernehmungsfähig

So soll es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitagabend in einem Wohnhaus in Elsbethen zugetragen haben. Der Hintergrund des Familiendramas ist allerdings noch völlig offen: Weder der 68-Jährige noch der mutmaßliche Täter sind derzeit vernehmungsfähig. Das Opfer liegt mit mehreren Stichwunden im Universitätsklinikum Salzburg – schwebt laut Polizei derzeit aber nicht in Lebensgefahr. Sein Neffe sitzt in der Justizanstalt Puch-Urstein. Er blieb unverletzt