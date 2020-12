Knaller! Ex-Coach Daum ersetzt Ceman beim VSV

Zuletzt feierte Eishockey-Klub VSV zwei Siege in Folge, trotzdem muss Trainer Dan Ceman gehen - es haperte seit längerem an der Kommunikation zwischen Trainer, Mannschaft und Vorstand. Am Sonntag gegen Linz steht „Co“ Marco Pewal hinter der Bande, dann übernimmt Ex-Trainer Rob Daum.