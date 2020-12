Ab zu Real? Zidane telefoniert mit Szoboszlai

„Schnappt Real Leipzig diesen Star (Szoboszlai, Anm.) weg?“, titelt die „Bild“ offenbar ein wenig verwundert. Tatsächlich stand Szoboszlai in jüngerer Vergangenheit wohl bei RB Leipzig in der Poleposition. Mittelfristig wurde er aber auch immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Und jetzt womöglich der direkte Wechsel nach Spanien ohne die Zwischenstation Leipzig? Zumindest hat die „Bild“ recherchiert, dass „der Star-Coach mit dem Nationalspieler telefoniert und versucht, ihm Madrid schmackhaft zu machen“.