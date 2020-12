„Wäre Michael gesund, würde ich ihn vieles fragen“

In seinen Frustjahren bei Ferrari hat Sebastian Vettel oft den Rat von Michael Schumacher vermisst. „Wenn er gesund wäre, würde ich ihn nach vielen Dingen fragen“, verriet Vettel am Rande des Grand-Prix-Wochenendes in Bahrain (Rennen am Sonntag um 18:10 Uhr, live im krone.at-Ticker). Dafür will Vettel sich aber künftig als Mentor für Mick Schumacher, Michaels Sohn, gerieren.