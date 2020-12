Vettel versteigert Helm für Tiroler Verein

Kitzbüheler Ulrich Huber stellte den Kontakt her

Der Kitzbüheler Ulrich Huber, der die Arbeit des Vereins von Anfang an begleitet, hatte den Kontakt hergestellt. Von mehreren Besuchen in Uganda kennt er viele der Schulen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen und Lehrwerkstätten der Organisation aus eigener Erfahrung. "Ich glaube, Sebastian hat sich für ,Kindern eine Chance‘ entschieden, weil hier wirklich alle Spenden zu 100 Prozent ohne Abzug irgendwelcher Verwaltungskosten in Uganda ankommen.