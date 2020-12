Lendplatz Graz: Pläne für neue Verkehrsführung

Die Neugestaltung des Marktbereichs am Grazer Lendplatz nimmer konkretere Formen an. Nun stehen auch die Pläne für die neue Verkehrsführung. So woll der Verkehr rund um den Markt künftig als Einbahn geführt werden, das ermöglicht die Verbreiterung des Gehsteigs und die Errichtung eines Radweges. Die Stockergasse soll dabei in eine Fußgängerzone verwandelt werden.