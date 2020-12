Prinz Harry: Corona Strafe der Natur für Benehmen

In einem Interview mit Ellen Windemuth von der kostenlosen Streaming-Plattform „WaterBear Network“, die Filme über Umwelt- und Klimaschutz streamt, meinte der 36-jährige Prinz, dass das verheerende Virus der Menschheit geschickt wurde. „Jemand sagte mir zu Beginn der Pandemie, dass es fast so hart ist, als hätte uns Mutter Natur in unseren Raum für schlechtes Benehmen geschickt, um mal wirklich einen Moment lang darüber nachzudenken, was wir getan haben.“