444 Neuinfektionen und 13 Todesfälle in Kärnten

In Kärnten sind am Mittwoch 444 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie der Landespressedienst berichtete, wurden 358 Neuinfektionen mittels PCR-Test bestätigt, 86 Fälle mittels Antigentest. Letztere werden in Kärnten nicht mehr durch einen PCR-Test überprüft. Ausgewertet wurden 1.039 PCR-Tests (34 Prozent davon positiv) und 229 Anitgentests (38 Prozent positiv).