1400 Freiwillige sind bei Massentests dabei

Landesrat Daniel Fellner, bei dem die Fäden der Organisation zusammenlaufen: „Bis gestern Nachmittag waren es bereits 1400 Kärntnerinnen und Kärntner mit medizinischen Qualifikationen, die mithelfen möchten.“ Die angeführten Kompetenzen würden jetzt natürlich noch geprüft, aber es sehe gut aus, so Fellner. „Wir benötigen pro Testtag etwa 500 Freiwillige, diese Zahl dürften wir erreichen.“ In Kärnten werden die Corona-Antigentests, wie berichtet, am 11., 12. und 13. Dezember abgewickelt. Auch Apothekerkammer-Präsident Paul Hauser hat die Mitwirkung seiner Pharmazeutenkollegen angekündigt.