679 Corona-Fälle in den Kärntner Pflegeheimen

Von den 79 Pflegeheimen in Kärnten haben momentan 38 mit Coronafällen zu kämpfen. „Aktuell sind 679 Personen, sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter, in Altersheimen mit Corona infiziert. In drei Heimen ist es wieder zu Clusterbildungen gekommen“, bestätigt Gerd Kurath vom Landespressedienst.