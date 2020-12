Zu schnell: 19-Jähriger überschlug sich mit Pkw

Am Auto entstand Totalschaden

Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber verletzt. „Nach der Erstversorgung wurde der 19-Jährige zum diensthabenden Arzt in Ehrwald gebracht, am Fahrzeug entstand Totalschaden“, erklärt die Exekutive. Die Feuerwehr Lermoos war mit drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz.