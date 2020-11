Mahomes schlägt Brady - Broncos ohne Quarterback

Weder Patrick Mahomes noch Tom Brady stand am Sonntag beim 27:24 Sieg der Kansas City Chiefs bei den Tampa Bay Buccaneers im Mittelpunkt, sondern Mahomes‘ Mitspieler Tyreek Hill. Der Receiver erzielte am Sonntag drei Touchdowns und fing Pässe über insgesamt 269 Yards für den NFL-Titelverteidiger. Ohne ihre Quarterbacks, die wegen des Corona-Protokolls nicht eingesetzt werden durften, verloren die Denver Broncos gegen die New Orleans Saints 3:31.