Da durfte auch Tom Raffl aufatmen: Seit Runde vier nicht mehr getroffen, gegen Fehervar schon am Verzweifeln, netzte der Kapitän endlich wieder. Am Ende gab es gleich neun verschiedene Torschützen, nur Peterka traf doppelt. „Das war ein richtig gutes Spiel, jede Linie hatte sehr viel Zug zum Tor“, strahlte der Deutsche, der sich im Sturm mit Schofield und Skille pudelwohl fühlt. „Wir verstehen uns schon fast blind.“ Neuer Leader ist Bozen, Trainer Cada in Bratislava Geschichte.