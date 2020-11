Tschechien sperrt fürs Weihnachtsgeschäft auf

In Tschechien fallen die strengen Corona-Regeln - und das noch gerade rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft: Während bisher nur lebensnotwendige Einkäufe erlaubt waren, werden von Donnerstag an alle Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants wieder öffnen dürfen, wie die Regierung am Sonntag bekannt gab. Es gelten strenge Hygieneregeln und eine Begrenzung der Kundenzahl in Geschäften auf eine Person je 15 Quadratmeter.