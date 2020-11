Ein ganz konkreter Vorschlag

Kein Zweifel, 2020 war ein katastrophales Jahr. Aber versuchen wir für einen Moment ein paar positive Aspekte zu betrachten. Klar scheint: Der Wert unseres Zusammenlebens wird derzeit neu vermessen. Werte wie Solidarität, Loyalität, Menschlichkeit und Gerechtigkeit und das vermeintlich altmodische „aufeinander Schauen“ sind wiederauferstanden. Zeigen wir also zuallererst Solidarität mit jenen, die uns durch dieses Jahr geführt haben. Denn bei aller Trauer brauchen wir doch dringend einen Anker der Hoffnung. Monatelang haben wir nun jene beklatscht, die diesen Staat am Laufen hielten. Jene, die sich nicht im Homeoffice verschanzen oder die heimische Couch zu ihrer Corona-Front ausrufen konnten. Jene, die morgens aufstehen und den direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit schon von Berufs wegen pflegen. Sie kämpfen in unseren Pflegeheimen und Krankenhäusern, in den Schulen und Universitäten, den Werkshallen der Industrie und des produzierenden Gewerbes, an der Supermarktkasse und im Linienbus. Sie beweisen sich gegen Corona in Kindergärten, auf Polizeiposten und im Rettungswagen.