132 weitere Todesopfer innerhalb von 24 Stunden

Mit Blick in die Spitäler gibt es nach wie vor keine merkliche Entspannung, bereits am Freitag sprach Klaus Markstaller, Präsident der Intensivmedizin-Fachgesellschaft ÖGARI, von „dramatischen“ Zuwächsen. Jedoch war am Samstag die Zahl jener Menschen, die aktuell aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Spitälern versorgt werden müssen, erneut leicht rückläufig. Auf Normalstationen wurde ein Rückgang von 111 Patienten verzeichnet, auch die Zahl der belegten Intensivbetten fiel am Samstag erstmals wieder unter die 700er-Marke. Doch immer noch müssen 688 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, intensivmedizinisch behandelt werden.