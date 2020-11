Jungbullen mit dem Glück des Tüchtigen

Liefering bleibt in der 2. Liga weiterhin das Maß aller Dinge. Am Freitag feierten die Salzburg-Fohlen im Ländle beim 2:1 gegen Dornbirn den achten Saisonsieg, stehen weiter an der Tabellenspitze. Entscheidend dafür war einmal mehr die seit Wochen stark aufspielende Defensivreihe der Jungbullen.