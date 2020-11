„Wasser-Millionen“ für Projekte in Tirol

„Investitionen in die Wasser-Infrastruktur haben höchste Priorität“, betont Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Die höchste Förderung fließt in das Großpumpwerk Kugelfangweg der Innsbrucker Kommunalbetriebe (814.000 Euro). In Hatting fördert der Bund die Neuerrichtung eines Hochbehälters zur Trinkwasserversorgung mit rund 135.000 Euro, in Buch den Neubau bzw. Sanierung von zwei Kilometer Wasserleitung mit 210.000 Euro.