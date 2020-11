Mann band Rottweiler an: Bahnsteige gesperrt

Beruhigungsmittel über Futter verabreicht

Dem verunsicherten Rottweiler konnte schließlich ein Beruhigungsmittel über Futter verabreicht werden. Diensthundeführern der Polizei gelang es dann, ihn mit einer Haltestange in eine Transportbox zu bugsieren. Der unterernährte Hund sei in einem Tierheim in Quarantäne und könne hoffentlich mit der nötigen Fürsorge eines Tages in gute Hände vermittelt werden, so die Exekutive.