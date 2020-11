Post zahlt in Filialen samstags keine Pension aus

Kurz vor der ersten Pensionsauszahlung erreichte Herrn F. ein Schreiben der Post, dass er sich sein Geld bis zu einem gewissen Datum bei seiner Wunschfiliale abholen könne. „Dabei wurde lediglich darauf hingewiesen, dass man die Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale beachten solle“, so der Wiener. Er stellte sich mit einigen anderen Pensionisten bei der Post am Westbahnhof an, die auch samstags geöffnet ist. Wie alle andern auch wurde er weggeschickt. Mit dem Hinweis, am Samstag gebe es keine EDV-Verbindung. „Wäre man bei der Post so intelligent, das auf dem Schreiben anzuführen, würden nicht so viele Leute umsonst zur Filiale fahren, so wie ich extra aus dem 18. Bezirk“, klagte Herr F. der Ombudsfrau.