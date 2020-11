Terror-Experte warnt vor Anschlagsplanung in Games

Die EU-Kommission legt am 9. Dezember einen Vorschlag für ein „Gesetz für digitale Dienste“ vor. Es soll Internet-Plattformen verpflichten, entschiedener gegen Hass in den Online-Netzwerken vorzugehen. De Kerchove forderte die Kommission auf, eine Bestimmung zu verschlüsselter Kommunikation aufzunehmen. Niemand in Brüssel wolle die Verschlüsselung schwächen, sagte er. Gerade in autokratischen Ländern sei sie wichtig, um Oppositionelle oder Journalisten zu schützen. Die Sicherheitsbehörden in der EU bräuchten aber in der Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung die Möglichkeit des Zugangs.