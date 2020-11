Salzburg ist der Covid-Spitzenreiter

Bislang wurden in ganz Salzburg 19.474 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Mit Stand Donnerstagnachmittag gibt es im Bundesland 5990 aktiv Inifizierte - die meisten im Pinzgau. Und: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Salzburg (604) in keinem anderen Bundesland Österreichs aktuell höher.