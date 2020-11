Wagen kommt von Straße ab und überschlägt sich

Ein Pongauer (18) verlor am Donnerstagabend in St. Veit in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto: Der Wagen kam ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in eine hangseitige Böschung. Der Pkw schlitterte daraufhin zurück auf die Fahrbahn, geriet rechts von der Straße ab und stürzte circa 50 Meter weit über eine steile Böschung ab.