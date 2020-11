Kein Schnee! Cross-Show erst im Jänner

Einerseits gab es in den letzten Wochen kaum Niederschlag, andererseits waren die Temperaturen lange zu hoch um ausreichend Kunstschnee zu produzieren. Eine Komplett-Absage des Heimspektakels für Alessandro Hämmerle, Fredi Berthold und Co. möchte man aber auf jeden Fall verhindern. „Am 2. Jänner gibt es die Schneekontrolle. Wenn es dann passt, werden wir die Rennen am 15. und 16. Jänner veranstalten“, verrät Amann.