Die Mängelzwerge und Fehlerriesen beim TÜV-Report

„Solche Wagen sind robust, kompakt, günstig und bieten moderne, zuverlässige Technik. Nicht zuletzt deswegen sind sie auch im professionellen Einsatz beliebt - etwa bei Pflegediensten“, erläutert Patrick Fruth, Leiter der TÜV SÜD Division Mobility. Dabei ist gerade der Stadtbetrieb besonders materialzehrend. „Häufiges Bremsen, Lastwechsel, Bordsteinrempler: Hoher Verschleiß an Bremsen, Rädern oder auch am Fahrwerk - das sind typische Folgen vom Fahren in der Stadt“, erklärt Fruth.