Das sieht ein Corona-Patient, bevor er stirbt

Angesichts der besorgniserregend hohen Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 hat ein Arzt in den USA ein anschauliches Video gepostet, das an die Einhaltung der Corona-Maßnahmen erinnern soll. „Ich hoffe, dass die letzten Momente in Ihrem Leben nicht so aussehen werden“, warnte der Intensivmediziner Kenneth Remy auf Twitter und führte vor, was ein sterbender Patient in den letzten Minuten seines Lebens sieht.