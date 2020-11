Skigebiete-Sperre: „Touristisch ein Todesstoß“

Bereits am Montag nannte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den 19. Dezember als möglichen Starttermin für die Öffnung der Ski-Gebiete. Auch Seilbahn-Sprecher Erich Egger hält einen früheren Start der Ski-Saison für unrealistisch. „Wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten“, sagt Egger. In den Salzburger Ski-Gebieten herrscht in den Gondeln und den Stationsbereichen Maskenpflicht. Auch der vorgeschriebene Corona-Abstand muss gewahrt werden. „Wir werden sehen, ob wir nachschärfen müssen“, so Egger über die Sicherheitsmaßnahmen. Klar ist jedenfalls: „Die Gäste sollen so wenig Zeit wie möglich in den Gondeln verbringen müssen.“ Von Ideen aus Italien, die Skigebiete erst im kommenden Jahr aufzusperren, hält Egger nichts. „Wenn die Zahlen zu hoch sind, werden viele Gäste ohnehin nicht anreisen.“ Skigebiete jedenfalls zumindest für Einheimische aufzusperren, sei darum äußerst sinnvoll, glaubt der Salzburger Seilbahn-Vertreter.