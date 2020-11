Tiefstwert bei Todesopfern auf Tirols Straßen

Viel weniger Verkehr aufgrund des Lockdowns

Freilich hinkt diese Bilanz ein wenig, zumal in den beiden Corona-Lockdowns der Kfz-Verkehr teils extrem zurückging und somit auch die Zahl der Unfälle stark abnahm. Experte Schwendinger: „Ohne den Verkehrsrückgang wäre die Opferzahl höher. Deshalb ist es wichtig, weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen zu setzen. So können Gemeinden und Städte durch eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung dazu beitragen, dass einerseits die Sicherheit beim Gehen steigt und zudem die Bevölkerung mehr Wege zu Fuß statt mit dem Auto zurücklegt, was wiederum die Verkehrssicherheit insgesamt erhöht.“ Als Vorbild könne hier die Schweiz dienen, die nicht zuletzt aufgrund niedrigerer Tempolimits sowie bei gleichzeitig höheren Strafen halb so viele Todesopfer und auch Schwerverletzte als Österreich im Straßenverkehr hat.