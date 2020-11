Dreijährige von Pferd getreten: Schwer verletzt!

Folgenschwerer Unfall in Terfens am Dienstagnachmittag! Während ihre Mutter mit Arbeiten in einem Pferdestall beschäftigt war, öffnete eine Dreijährige die Box zu einem der Tiere. Dieses dürfte erschrocken sein und trat deshalb mit den Hufen aus. Dabei erlitt das Kind Verletzungen im Bauchbereich.