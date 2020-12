Die schockierendsten Promi-Beichten des Jahres

Johnny Depp ruiniert mit Prozess seine Karriere

Ein Sittenbild einer tragisch gescheiterten Hollywood-Ehe zeichnete der Prozess von Johnny Depp gegen die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“. In der mehrere Wochen dauernden Verhandlung gaben der Schauspieler und seine Ex-Ehefrau Amber Heard einen traurigen Einblick in ihre Beziehung. „Er hat mir viele Male explizit damit gedroht, mich zu töten“, so die Schauspiel-Schönheit unter Eid vor Gericht. Nicht nur einmal habe sie schreckliche Todesangst gehabt, so Heard. Gegen Ende der Beziehung seien Depps Angriffe zudem immer häufiger und gewalttätiger geworden. „Manche Vorfälle waren so schwerwiegend, dass ich dachte, er tötet mich. Entweder absichtlich, oder weil er die Kontrolle verliert und zu weit geht.“