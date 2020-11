Lori Loughlin im Gefängnis „mit Nerven am Ende“

Wegen Corona dürfen die 868 Insassinnen nicht mehr zusammen in den Innenhof und auch Gemeinschaftsräume sind gesperrt. Es darf auch nur drei Mal in der Woche geduscht werden. Jeweils vier Häftlinge sind zusammen in einer Zelle isoliert und müssen in ihrem Bereich bleiben, um eine Verbreitung des Coronavirus unter allen Umständen zu verhindern. Bislang gab es bereits 16 positive Fälle.