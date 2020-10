US-Schauspielerin Loughlin trat Gefängnisstrafe an

Etliche wohlhabende Eltern waren ebenfalls angeklagt, Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen zu haben, um ihre Kinder an renommierten Hochschulen zu platzieren. In dem Skandal war auch Felicity Huffman (bekannt aus „Desperate Housewives“) bereits 2019 zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt worden. Sie saß die Strafe im vergangenen Oktober in derselben Haftanstalt wie nun Loughlin ab.