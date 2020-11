Thiem-Papa: „Leider hat es nicht gereicht!“

Bitter! Traurige Gesichter nach der Niederlage im Endspiel der ATP Finals in der Spielerbox von Dominic Thiem. Direkt vom Platz rief Bruder Moritz seine Eltern in Lichtenwörth an, die verfolgten das Match vor dem TV. „Es hat leider nicht gereicht“, erklärte Trainer-Papa Wolfgang, „das ändert aber nichts daran, dass es ein hervorragender Saison-Abschluss war.“