„Fix ist nichts“ | Traumsaison

Traumsaison. Ja, das waren Zeiten, als es sonnenklar war, dass jedes Fußballspiel einer österreichischen Mannschaft im Fernsehen übertragen wird und garantiert jedes halbwegs wichtige Tennismatch eines österreichischen Spielers. Als weder der Begriff Free-TV noch Pay-TV erfunden war und man im Großteil des Landes nicht viel mehr als FS1 und FS2 (so hießen damals die beiden Kanäle des ORF) empfangen konnte. Da wäre ein Match wie jenes von Dominic Thiem am gestrigen Abend im Finale des Tennis-Masters in London gegen Daniil Medwedew garantiert zum großen Straßenfeger geworden. Die - zumindest in dieser Hinsicht - „gute alte Zeit“ ist freilich längst vorbei. Und so blieb vielen Tennis-Fans bzw. Thiem-Fans ohne Sky-Abo gestern nur das bildlose Mitfiebern beim Mitlesen - etwa am Liveticker von krone.at oder am Teletext. Was man dabei nicht sah: Unser Tennis-Held, der am Samstag im Halbfinale die Tennis-Nr. 1, Novak Djokovic, heroisch besiegt hatte scheiterte im Finale wie im Vorjahr - obwohl er den ersten Satz gewonnen hatte. Trotzdem: eine Traumsaison, zu der man dem Niederösterreicher nur gratulieren kann!