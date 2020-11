Hoch Viktor bringt eine Woche mit viel Sonne

Auf den Traumsonntag folgt am Montag ein kurzes Intermezzo mit getrübtem Himmel. In den folgenden Tagen wird dann aber wieder ruhiges, sonniges Herbstwetter in Tirol dominieren. Der einen Freud, der andern Leid: Denn Niederschläge mit größeren Schneemengen zumindest auf den Bergen sind weiter keine in Sicht.