„Fühlt sich wie ein Saison-Neustart an“

Die neue Nummer 29 greift aber heute, Sonntag, mit den Bulls in Klagenfurt an: Stürmer Jack Skille, der in zehn NHL-Saisonen auf stolze 374 Spiele gekommen ist, wird sein Debüt geben. „Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder zu spielen“, brennt der 33-jährige Amerikaner - in der Linie mit Schofield und Peterka - auf seinen ersten Liga-Auftritt. Der erst möglich wurde, weil Skille vor einem Monat seinen Vertrag mit Nürnberg aufgelöst hat. Damals wackelte die DEL-Saison gewaltig. Mittlerweile fix: Die Liga legt am 17. Dezember mit allen 14 Klubs doch los.