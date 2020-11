Australian Open verschoben? „Pure Spekulation“

Schon zuletzt hatte es aber Diskussionen über den Termin des Majors gegeben, geplant ist es für 18. bis 31. Jänner. Als Knackpunkt erweist sich die Frage nach dem Beginn der 14-tägigen Quarantäne. Diese müssen alle Spielerinnen und Spieler sowie ihre Betreuerteams absolvieren, bevor sie an Turnieren teilnehmen dürfen. Bisher ist geplant, dass der komplette Tross Mitte Dezember anreist, um sich in Quarantäne zu begeben. In dieser Zeit sollte das Training erlaubt sein, das Verlassen der Ressorts sonst aber nicht.