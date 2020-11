Landesvize: „Dafür ist ein Kraftakt notwendig!“

Virtuell berieten die Gesundheitsreferenten der Länder über den weiteren Weg in der Pandemie. Salzburgs Landesvize Christian Stöckl hatte extra noch das Thema Massentests auf die Tagesordnung schreiben lassen. In der Realität könnten diese schwer umsetzbar sein. „Dafür ist ein absoluter Kraftakt nötig“, so Stöckl und fügt hinzu: „Massentests sind nur mit einem Ausbau der Infrastruktur möglich.“