Homeoffice als Floriani-Joker

Die neue Entwicklung mit mehr Homeoffice in zahlreichen Firmen spielt auch den Einsatzkräften der Feuerwehr in die Hände. Haben bislang vor allem Selbstständige, Schichtarbeiter und teilweise auch Reservisten die Einsatzbereitschaft untertags aufrechterhalten, so sind es jetzt auch Studenten und einfache Angestellte, die sich derzeit vorrangig in den eigenen vier Wänden aufhalten. „Wir können aktuell wieder auf mehr Kameraden zurückgreifen. Bei kleineren Einsätzen arbeiten wir auch mit zwei unterschiedlichen Teams. Mitarbeiter im Gesundheitsbereich können dadurch für ihre Arbeit freigespielt werden“, erklärt Christian Bartl, Kommandant der Feuerwehr Waidhofen an der Thaya.