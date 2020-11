Sonntagsöffnung: „Ist wie Öl ins Feuer gießen“

Der aktuelle Lockdown lässt die alljährlich wiederkehrende Debatte um offene Geschäfte in der Vorweihnachtszeit auch am Sonntag wieder hochflammen. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sprach sich am Donnerstag für längere Öffnungszeiten sowie offene Sonntage für die Zeit nach dem Lockdown bis Weihnachten aus. „Das ist wie Öl ins Feuer gießen“, entgegnet Philip Wohlgemuth, Vorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Tirol (ÖGB) im Gespräch mit Raphaela Scharf.