Rebel Wilson speckt wieder in Österreich ab

Erst kürzlich verriet die Komikerin, die unter anderem in Filmen wie „Pitch Perfect“ oder „Brautalarm“ mitspielte, dass eine Ernährungsumstellung mehr als nötig gewesen sei. „Früher habe ich an den meisten Tagen bestimmt 3000 Kalorien zu mir genommen“, erklärte sie. Das meiste davon seien Kohlenhydrate gewesen, was dazu geführt habe, dass sie dennoch ständig hungrig gewesen sei. „Ich glaube, es war ein emotionales Essen, an manchen Tagen habe ich zu viel gegessen. Das war, weil ich mich nicht selbst genug liebte.“